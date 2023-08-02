Заміняє зволожуючі засоби та надає сяйва: застосування ламелярної води у догляді за волоссям

Ламелярна вода – це рідкий засіб з лікувальними властивостями, який легко проникає у кутикулу волосся та відновлює пошкоджені ділянки. Формула засобу містить активні інгредієнти, амінокислоти і кондиціонуючі агенти, які "заповнюють" пошкоджені ділянки, надаючи волосся блиск.

Про це пише lady.tochka.net.

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Для яких типів волосся підходить

Ламелярна особливо корисна для сухого та пошкодженого волосся. Також вона підходить власницям кучерявого і пористого волосся.

Як використовувати ламелярну воду?

Вимийте волосся шампунем, промийте його як завжди та злегка відіжміть від зайвої вологи. Нанесіть ламелярну воду на волосся згідно з інструкцією.

Використовуйте засіб два -три рази на тиждень.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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