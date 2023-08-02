Заменяет увлажняющие средства и придает сияние: применение ламелярной воды в уходе за волосами

Ламелярная вода – это жидкое средство с лечебными свойствами, которое легко проникает в кутикулу волос и восстанавливает поврежденные участки. Формула средства содержит активные ингредиенты, аминокислоты и кондиционирующие агенты, которые "заполняют" поврежденные участки, придавая волосам блеск.

Об этом пишет lady.tochka.net.

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Для каких типов волос подходит

Ламелярная особенно полезна для сухих и поврежденных волос. Также она подходит обладательницам вьющихся и пористых волос.

Как использовать ламелярную воду?

Вымойте волосы шампунем, промойте их как обычно и слегка отожмите от лишней влаги. Нанесите ламелярную воду на волосы согласно инструкции.

Используйте средство два-три раза в неделю.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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