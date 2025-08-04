Заморозки посеред літа? Чи чекати українцям на різке зниження температури в серпні

У минулі роки в окремих регіонах України вже траплялися заморозки в серпні. Місцями температура знижувалася до -2°C.

Чи варто очікувати серйозного похолодання цього серпня, розповіла в інтерв’ю 24 Каналу синоптикиня з Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона зазначила, що згідно з історичними даними, іноді в серпні вже фіксували заморозки.

Зокрема, в Карпатах, а також у північних, східних, Волинській та Запорізькій областях температура місцями опускалась до -2°C. Проте наразі, за її словами, передумов для подібного похолодання, щонайменше у першій третині серпня, не спостерігається.

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Наталія Птуха підкреслила, що наразі різких змін погодних умов в Україні не прогнозується.

Згідно з метеорологічними розрахунками, середня температура повітря у серпні коливатиметься від +20 до +26°C, що приблизно на 1,5–2 градуси вище за кліматичну норму. Водночас у західних регіонах очікуються показники на рівні +17 – +20°C, що відповідає середнім багаторічним значенням.

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