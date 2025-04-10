Заморозки, сніг та штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на 11 квітня

Цієї п’ятниці, 11 квітня, країну ще триматимуть нічні заморозки, мокрий сніг і сильний вітер. 12 квітня стане перехідним днем — саме тоді почне проявлятись тенденція до потепління.

А на Вербну неділю по всій території України температура повітря підніметься до комфортних +12…+17 °C. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Ніч 11 квітня залишиться холодною: очікуються заморозки від 0 до -4 °C, лише на південному сході буде дещо тепліше — до +4 °C. У денні години найтепліше буде на сході країни — до +11 °C. У центрі повітря прогріється до +8 °C, а в північних і південних областях — до +6 °C. Найнижчі показники очікуються на заході — лише +1…+5 °C.

На півдні прогнозується складна погода: мокрий сніг із дощем, налипання снігу та штормовий вітер. Також волого буде на заході та місцями в центрі країни.

Раніше ми розповідали, що після потепління прийде раптовий холодний фронт у Київ.

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