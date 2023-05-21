Запіканка для лінивих: рецепт болгарської баніци з лаваша і сиру

Баніца – це лінивий пиріг з листового тіста та сира родом з Болгарії. Щоб ще більше спростити рецепт ми замінимо тісто на листовий лаваш.

Інгредієнти:

– Лаваш – 3-4 листа

– Яйця – 5 шт.

– Сіль, перець – за смаком

– Сметана, кефір або молоко – 250-300 мл

– Сир – 600-700 гр.

– Вершкове масло -50-60 гр.

Спосіб приготування:

1. Наріжте лаваш на квадрати.

2. Приготуйте начинку: вбийте яйця у миску, додайте до них сметану, кефір або молоко. Розмішайте та всипте сир.

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3. Додайте сіль і перець за смаком та перемішайте.

4. У форму викладіть лаваш, натріть масло, знову лаваш та сирну начинку. Продовжуйте до закінчення інгредієнтів. Останнім має йти лаваш.

5. Змастіть запіканку кефіром або сметаною та випікайте при 180 градусах 40-45 хвилин.

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