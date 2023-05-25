'Запорізький месник' збив Су-25 росіян під Мелітополем, ще один пошкодили

Українські військові знищили російський винищувач Су-25 під тимчасово окупованим Мелітополем. Ще один такий літак було пошкоджено.

Про це повідомили на сторінці Національної гвардії України у Facebook. Ліквідацією ворожих літаків займався "Запорізький месник".

"На Запорізькому напрямку противник активно використовує бойову авіацію. 25 травня окупаційні війська рф намагалися нанести ураження по позиціям сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря. В цей час на бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці – "Запорізький месник" і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряним цілям із ПЗРК", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися. Другий літак був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку.

"Тоді у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи. Гвардієць на псевдо "Запорізький месник" загалом же знищив 7 ворожих літаків. Бойові побратими продовжують боронити небо!" – додали у Нацгвардії.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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