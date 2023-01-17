Запит "даня кашін помер" періодично злітає у трендах: що відбувається
У мережі обговорюють смерть російського блогера та музиканта Дані Кашина. Новина про це злетіла у трендах за запитами до Google.
Інформація про те, що Кашин помер, з'явилася увечері 15 січня на його телеграм-каналі.
На відео показано, як жінка, що плаче, з рожевим волоссям, швидше за все його мати, скаржиться, що сина більше немає в живих.
Пізніше жінка відредагувала цей запис, написавши, що це був жарт.
Сам Кашин на каналі записав відеозвернення, пояснивши, що він живий.
Він також виправдався перед підписниками і сказав, що він не нейромережа і показав дату на своєму телефоні.
Зазначимо, що на сторінці Кашина в Instagram останній запис датовано 25 грудня 2022 року.
Нижче можна переглянути кількість запитів про смерть Кашина з усього світу та з території росії.
Що відомо про Даню Кашина
Це російський реп-виконавець, блогер та стрімер. Народився 1996 року в Казані.
Займався створенням музичних роликів та пародій та публікував їх на своїх каналах. У 2021 році почав проводити стрими на YouTube, а в 2022 році перебрався на Twitch.
З відкритих джерел відомо, що Данило Кашин виступав із концертами по росії, а також був запрошеною зіркою на фестивалях блогерів.
Це не перша провокація блогера на тему смерті.
Раніше про смерть Дані Кашина повідомляли у 2019 році.
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