Запит "даня кашін помер" періодично злітає у трендах: що відбувається

У мережі обговорюють смерть російського блогера та музиканта Дані Кашина. Новина про це злетіла у трендах за запитами до Google.

Інформація про те, що Кашин помер, з'явилася увечері 15 січня на його телеграм-каналі.

На відео показано, як жінка, що плаче, з рожевим волоссям, швидше за все його мати, скаржиться, що сина більше немає в живих.

Пізніше жінка відредагувала цей запис, написавши, що це був жарт.

Сам Кашин на каналі записав відеозвернення, пояснивши, що він живий.

Він також виправдався перед підписниками і сказав, що він не нейромережа і показав дату на своєму телефоні.

Зазначимо, що на сторінці Кашина в Instagram останній запис датовано 25 грудня 2022 року.

Нижче можна переглянути кількість запитів про смерть Кашина з усього світу та з території росії.

Що відомо про Даню Кашина

Це російський реп-виконавець, блогер та стрімер. Народився 1996 року в Казані.

Займався створенням музичних роликів та пародій та публікував їх на своїх каналах. У 2021 році почав проводити стрими на YouTube, а в 2022 році перебрався на Twitch.

З відкритих джерел відомо, що Данило Кашин виступав із концертами по росії, а також був запрошеною зіркою на фестивалях блогерів.

Це не перша провокація блогера на тему смерті.

Раніше про смерть Дані Кашина повідомляли у 2019 році.

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