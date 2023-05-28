Запустили рекордну кількість дронів: Окупанти атакували Україну безпілотниками, є пошкодження

У ніч з 27 на 28 травня тривала повітряна тривога в окремих районах України протягом понад 5 годин до 6 ранку. Ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА) нанесли кілька атак швидкими послідовними ударами.

За інформацією командування Повітряних сил України, ворог атакував Україну за допомогою іранських ударних дронів Shahed-136/131 з північного напрямку (Брянська область) та південного напрямку (Краснодарський край). Загалом Збройні Сили України зафіксували рекордну кількість пусків 54 дронів-камікадзе.

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У результаті успішних бойових дій було знищено 52 шахеди. Більшість ударних БПЛА було знищено в районі, за який відповідає повітряне командування "Центр".

Вночі 28 травня окупанти здійснили 14-ту атаку на Київ та його околиці з початку цього місяця. За повідомленням мера Києва Віталія Кличка та голови КМВА Сергія Попка, сили протиповітряної оборони знищили понад 40 БПЛА, які наближалися до Києва з північного та південного напрямків, з Вишгородського району (Іванків), Обуховського напрямку та півдня області.

Внаслідок падіння уламків БПЛА в Печерському районі виникла пожежа на даху 9-поверхового будинку.

Також, у Голосіївському районі, через падіння уламків БПЛА, загорілися дах будівлі 3-поверхового складського приміщення, дах ТРЦ та почалися пожежі на території будівництва та підприємства. Спалахнули склади готової продукції, руйнування в площі 1000 кв. м. Також був один постраждалий.

Пожежу на даху площею 700 кв. м було локалізовано. На загальній площі 1000 кв. м було зруйновано будівельні конструкції. Рятувальники використали сучасні засоби та технології для загасіння пожежі.

В Солом'янському районі, через падіння уламків БПЛА біля однієї з АЗС, одна жінка отримала травми нижніх кінцівок, а 41-річний чоловік загинув. Уламки БПЛА потрапили в 7-поверхову нежитлову будівлю, що призвело до руйнування частини стіни та виникнення пожежі на 3 поверсі.

У Дарницькому районі в одному з магазинів було пошкоджено шибки та двері.

28 травня також були зафіксовані вибухи в Житомирській та Сумській областях.

Напередодні 28 травня 2023 року на Миколаївщині сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили 1 ворожий ударний БПЛА "Shahed-131/136", повідомив голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

Також уночі 28 травня окупанти двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії, повідомив голова Криворізької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул. В результаті пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 2 господарчі споруди, газопровід та ЛЕП. На щастя, втрати людських життів вдалося уникнути.

В ніч на 26 травня окупанти здійснили ракетну атаку Києва та Дніпра. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах ТРЦ, підприємства, заправка та будинки, є постраждалий. Загалом було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон.

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