Зарплати військових у 2024: які зміни чекають у серпні і як розрахувати свої виплати

Зарплата військових в Україні формується на основі різних аспектів, включаючи їхнє звання та місце проходження служби.

Команда UAportal спільно з NV розповідає, скільки заробляють українські військові на цей час та чи передбачені зміни у розмірі грошового забезпечення з 1 серпня.

У серпні 2024 року в Україні діють наступні нормативні документи, які встановлюють правила та розміри грошових виплат військовослужбовцям:

Наказ Міністерства оборони України № 260 від 07.06.2018, який визначає порядок надання грошового забезпечення військовим Збройних Сил України та іншим категоріям осіб;

Наказ Міністерства оборони України № 280 від 22.05.2017, що регламентує фінансування військових частин, установ та організацій (із змінами);

Рішення Міністра оборони України № 183/уд від 16.01.2024.

Згідно з Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постановою Кабінету Міністрів України № 704, заробітна плата військових формується з таких складових : посадовий оклад, оклад за військове звання та доплата за стаж служби.

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Додаткові виплати можуть бути призначені за виконання оборонних завдань, роботу в складних умовах або в зоні бойових дій, а також за діяльність у сфері кібербезпеки.

Також військовослужбовці мають право на одноразові виплати при підписанні контракту у 2024 році або під час проходження лікування.

На даний момент відомо, що мінімальний заробіток мобілізованого військовослужбовця до кінця 2024 року становитиме 33 тисячі гривень. Ця сума включає мінімальний оклад солдата-строковика у розмірі 20 тисяч гривень та мінімальний оклад за військове звання — 13 тисяч гривень. Важливо відзначити, що з цих виплат не стягується військовий збір у розмірі 1,5% від суми доходу.

Військові, які служать у ракетних військах, артилерії та ППО та здійснюють вогневе ураження противника, отримують виплату у розмірі 100 000 гривень незалежно від перебування в зоні бойових дій. Аналогічну виплату отримують і військові, що займаються розмінуванням територій за межами зони бойових дій.

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Калькулятор виплат військовим

Весною цього року Міністерство оборони України запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Цей інструмент дозволяє ввести особисті дані про службу та швидко отримати розрахунок суми, яку може очікувати військовий за обраний період. Калькулятор аналізує різні параметри, такі як тип служби, військове звання, тарифний розряд, вислугу років, ступінь секретності, особливості служби, місце її проходження, участь у бойових діях та заходах з національної безпеки і оборони тощо.

Завдяки цьому калькулятору можна отримати детальний розрахунок фінансового забезпечення, до якого входять базова зарплата за званням, оклад за посадою, надбавка за вислугу років, надбавка за таємність, надбавка за особливості проходження служби, щомісячна премія, додаткова винагорода тощо.

Цей онлайн-інструмент надає можливість чинним військовим самостійно визначити величину своїх виплат і, при необхідності, порівняти їх з реально отриманими коштами.

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