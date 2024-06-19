Військовослужбовці з УБД мають право на додаткову відпустку: про що йдеться
Окрім щорічної відпустки, військові з УБД мають право на додатковий14-денний відпочинок зі збереженням заробітної плати.
Це право гарантується українським законодавством і не залежить від вашого стажу роботи чи роботодавця. Про це пише Новини Live.
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Як отримати додаткову відпустку:
- Зверніться до роботодавця.
- Надайте:
- Посвідчення УБД.
- Заяву про надання додаткової відпустки.
3. Роботодавець видасть наказ про надання відпустки.
Пам'ятайте:
Ця відпустка не може бути перенесена на наступний рік. Ви можете використовувати її протягом календарного року. Додаткова відпустка надається понад щорічну основну та додаткову відпустки.
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