Военнослужащие из УБД имеют право на дополнительный отпуск: о чем идет речь

Кроме ежегодного отпуска, военные из УБД имеют право на дополнительный 14-дневный отдых с сохранением заработной платы.

Это право гарантируется украинским законодательством и не зависит от вашего стажа или работодателя. Об этом пишет Новости Live.

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Как получить дополнительный отпуск:

Обратитесь к работодателю. Предоставьте:

Удостоверение УБД.

Заявление о предоставлении дополнительного отпуска.

3. Работодатель издаст приказ о предоставлении отпуска.

Помните:

Этот отпуск не может быть перенесен на следующий год. Вы можете использовать его в течение календарного года. Дополнительный отпуск предоставляется свыше ежегодного основного и дополнительного отпуска.

Напомним, мы уже писали, какие категории военнообязанных с инвалидностью могут признать пригодными.

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