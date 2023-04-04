Захистять від біди та лихого ока: які квіти треба садити біля будинку

Які квіти посадити на клумбі, щоб захиститися від зглазу та біди

Удачу та захист можуть приносити деякі рослини, які мають певні "магічні" властивості. Тому їх радять висаджувати біля свого будинку.

Квітник – це не тільки естетичне задоволення, але й своєрідний оберіг для дому та тих, хто в ньому живе. Тому UAportal називає квіти з хорошою енергетикою.

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Мальва

Мальва символізує любов до рідної землі, мудрість, віру та надію. Згідно з народними повір'ями, добрі душі пращурів оселяються на мальві та охороняють оселю, її мешканців.

Предки вважали, що мальву треба садити вздовж паркану, щоб на подвір'я не могли зайти люди з лихими думками. Також, якщо взяти з собою квіти у подорож, то мандрівник обов’язково повернеться додому.

Чорнобривці

Матері пов'язують чорнобривці з синівською чоловічою силою, а діти – з образом матері, батьківського дому, материнської любові, Батьківщини.

Чорнобривці запалюють кохання у серці, тому дівчина носила на голові вінок з цими квітами. Тоді її коханий точно б не забув дороги до неї та ніколи не зраджував її.

Також чорнобривці мають здатність оберігати хату від злих духів та злого ока. Тому раніше біля кожної хати саджали чорнобривці.

Барвінок

Барвінок є символом кохання: ним прикрашають весільний коровай, вплітають у віночок, садять біля хати.

За легендою, п'ять пелюсток квітки – п’ять запорук щасливого сімейного життя:

перша пелюстка – краса,

друга – ніжність,

третя – пам'ять,

четверта – злагода,

п'ята – вірність

Крім цього, чорнобривці біля хати здатні захистити рід від прокляття, зміцнити шлюбний союз, знищити приворот.

М'ята

Вважається, що м'ята відлякує злих духів, притягує успіх та багатство. Її часто зберігали з грошима та носили в ладанках.

Наші предки думали, що аромат м'яти на подвір'ї "не пустить" у дім відьом, чаклунів та людей, які бажають вам зла.

Нагадаємо, що деякі дерева не можна висаджувати біля будинку, оскільки вони забиратимуть енергію господарів. Існує чимало заборон щодо цього.

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