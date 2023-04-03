Жінка залишиться самотньою: 5 кімнатних рослин, які "виганяють" чоловіків з дому

Деякі кімнатні рослини, попри свою красу, негативно впливають на життя в будинку чи квартирі. Є серед них розлучники, які "виганяють" чоловіка з дому, прирікають жінок на самотність та руйнують сімейне благополуччя.

Якщо такі вазони будуть в домі, то чоловіки можуть безповоротно втекти: чини залишать матерів, наречені покинуть молодих дівчат, а одружені чоловіки підуть навіть з родини. Як повідомляє Флорист, такі рослини навмисне створюють атмосферу, нестерпну для чоловіків/хлопців.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Насамперед до квітів-розлучників належать ліани та плющі. Навіть в народі кажуть: "Чоловік втече чимдуж, якщо жінка ростить плющ", "Що довші стебла, то далі чоловік".

Відео дня

Вважається, що є два види "чоловікогонних" рослин:

Рослини, які виганяють чоловіків з дому. Рослини, які не пускають чоловіків у дім.

Проте науковці переконують, що це необґрунтовані звинувачення. У цих рослин немає жодної містичної сили. Проте жінки остерігаються паранормальних властивостей цих рослин.

Сциндапсус, або золота ліана

Сциндапсус має строкате забарвлення листя, яке приваблює флористів та любителів кімнатних рослин. За народними повір'ями, коли розпускаються суцвіття, то у чоловіків зникає статева сила.

Читайте також: Шість помилок, які загублять розсаду

У ліани довге стебло, що іноді сягає п'яти метрів, серцеподібні листки розташовані на ньому поодиноко, на значній відстані один від одного.

Цисус

Цисус – дуже тендітна та красива рослина, яку ще називають кімнатним виноградом. Проте вазон викликає дратівливість і сварки, руйнує відносини і виганяє з дому чоловіків, а витке стебло свідчить про здатність "витягувати чоловічу силу".

Дифенбахія

Дифенбахія – отруйна кімнатна рослина, яка небезпечна для дітей та домашніх улюбленців. Через її шкідливі випари з'являється головний біль, а в чоловік рослина викликає спад сексуальної активності та напади паніки.

Якщо тривалий час вдихати її пари, то чоловік може мати імпотенцію, або ж у пари виникнуть проблеми із зачаттям дитини. Тому краще позбутися рослини з дому.

Читайте також: Якщо до оселі залетіла пташка – які забобони та прикмети пов'язані з птахами

Плющ

Плющ прирікає жінку на самотність, виживаючи з дому чоловіка. Темне забарвлення рослини попереджає, що у ній є злі сили. Також рослини поглинають енергію.

Монстера

Монстера виділяє вологу, яка викликає головний біль. Тому цю рослину не можна тримати в спальні, оскільки чоловік буде хотіти залишити дім, щоб знайти безпечніше місце.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!