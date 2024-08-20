Чи зараховується період навчання до страхового стажу: у ПФУ пояснили

Пенсійний фонд України роз'яснив особливості врахування періодів навчання до 1 січня 2024 року у страховий стаж. Для багатьох громадян України питання зарахування часу навчання при обчисленні пенсії є надзвичайно важливим.

ПФУ пояснює, що періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховувалися у трудовий стаж для призначення пенсії до вступу в дію Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (тобто до 01.01.2004), зараховуються до страхового стажу згідно з порядком та умовами, передбаченими попереднім законодавством.

До 01.01.2004 до стажу роботи зараховувалися періоди очного навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Періоди навчання можуть бути зараховані до стажу на підставі записів у трудовій книжці або відповідних документів про освіту. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, періоди навчання можуть бути підтверджені дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, довідками та іншими документами, виданими на основі архівних даних.

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Для підтвердження періодів очного навчання використовуються спеціальні довідки, які повинні містити інформацію про тривалість навчання у конкретному навчальному закладі за певні роки, з вказівкою про завершення повного курсу навчання чи його окремих етапів.

Цей порядок встановлений урядом України і відображений у пункті 8 Порядку підтвердження стажу роботи для призначення пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637.

ПФУ також нагадує, що навчальний курс - це завершений період навчання студента протягом навчального року, який включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Початок та закінчення навчання студента на конкретному курсі оформляються відповідними наказами.

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