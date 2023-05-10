Заявку на ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій, відтепер можна подати в застосунку Дія

В Дія можна подати заявку на ремонт пошкодженого через війну житла

Відтепер в застосунку "Дія" можна подати заявку на ремонт пошкодженого житла. Українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву онлайн та отримати кошти на ремонт за програмою єВідновлення.

Максимальна сума допомоги – 200 тис.грн, які можна використати на придбання будівельних матеріалів або оплату послуг підрядників. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване. Суму допомоги буде визначати спеціальна комісія, яка врахує обсяги завданих пошкоджень.

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Для тих, чиї будинки повністю зруйновані і не підлягають відновленню, уряд розробляє іншу програму компенсації. Більше деталей про єВідновлення дізнавайтеся за посиланням.

Пріоритетну фінансову допомогу за програмою єВідновлення отримають учасники бойових дій, родини загиблих військовослужбовців, мобілізовані громадяни, багатодітні сім'ї, опікуни та патронатні вихователі дітей-сиріт, а також люди з інвалідністю І та II груп.

Щоб отримати допомогу за програмою єВідновлення, потрібно виконати наступні кроки:

Заявити про пошкоджене майно через застосунок Дія. Якщо ви вже це зробили раніше, повторно подавати заяву не потрібно. Відкрити спеціальний рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Це можна зробити через банківський застосунок, особистий відділ банку або в процесі подання заяви в застосунку Дія. Заповнити заяву на отримання допомоги через застосунок Дія. У заявці необхідно вказати категорію пільг, контактні дані та рахунок для здійснення виплати, а також чи робили ремонт. Дія автоматично сформує заяву. Перевірте її та відправте в обробку. Якщо у житла є співвласники, вони мають погодитись на участь у програмі. Після обробки заяви місцева влада надішле комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації.

Після перевірки рішення внесуть у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Потім ви отримаєте підтвердження та кошти на картку єВідновлення. Їх потрібно використати протягом 12 місяців з дня отримання.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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