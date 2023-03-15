"Будівля скалалась": з'явилось відео наслідків удару HIMARS по місцю базування окупантів у Хрустальному на Луганщині

Збройні сили України у вівторок вранці завдали удару з американської реактивної системи залпового вогню HIMARS по місту Красний Луч (Хрустальний), випустивши 6 снарядів. Про це повідомили у представництві так званої псевдореспубліки "ЛНР".

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"З боку збройних формувань України зафіксовано обстріл о 06:00 за столичним пунктом Красний Луч із застосуванням РСЗВ HIMARS (шість ракет)", – йдеться в повідомленні.

У мережі припускають, що в цьому місці базувалась росгвардія. На відео можна почути, як оператор каже, що у "всіх була чуйка" і з "5-ї ранку ніхто не спав". Також на ролику показали руйнування, які спричинило влучання реактивних ракет. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Пропонуємо вашій увазі кадри бою українських захисників, під час якого було ліквідовано ворожий танк разом з екіпажем.

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