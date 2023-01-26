Зеленський про неможливість перемовин з путіним: 'Після повномасштабного вторгнення для мене він ніхто'

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна та росія не можуть сісти за стіл перемовин щодо припинення війни, бо не знає, хто наразі в рф ухвалює рішення. Він зауважив, що "поки москва просить миру, вона бреше, атакуючи Україну ракетами вночі".

В інтерв'ю Sky News Зеленський глава держави сказав, що не зацікавлений у зустрічі з російським диктатором, бо вважає його "ніким". Зеленський також заявив, путін живе в "інформаційній бульбашці" та поняття не має, що відбувається насправді на полі бою.

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Так, на запитання, чи допомогла б особиста зустріч з путіним вирішити поточний конфлікт, Зеленський відповів: "Мені це нецікаво. Нецікаво зустрічатися, нецікаво говорити. Чому? Тому що ми зустрічалися з ним в нормандському форматі, це було до повномасштабного вторгнення. Я бачив людину, яка говорила одне, а потім робила інше. Я не можу зрозуміти — це він чи хтось інший? Зустрітися з чим, потиснути руку? Не цікаво. Говорити? Я справді не розумію, хто приймає рішення в росії".

"Хто він зараз? Після повномасштабного вторгнення для мене він ніхто, ніхто", – додав президент.

Зеленський також згадав про росіян, які відправляють своїх дітей на війну: "Як батько, я не розумію, як можна відпустити свою дитину, розуміючи, що вона помре, намагаючись забрати те, чого не має".

Він нагадав мешканцям рф, що Україна не починала війну, а що саме рф вдерлася на нашу територію та почала вбивати мирних мешканців: "Це вбивство. Це не самозахист. Це вбивство, навмисне вбивство".

Під час інтерв'ю Зеленський також сказав, що пишається українцями та додав, що для нього "люди – це пріоритет номер один". "Тому я не хочу воювати на території росії. Просто хочу, щоб вони якомога швидше припинили війну і якомога швидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться", – додав президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з рф будуть відновлені лише після повернення всіх територій у межах 1991 року. Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що кремль тисне на українських партнерів, аби ті переконали Зеленського у проведенні переговорів з рф на їх умовах.

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