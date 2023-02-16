Зеленський пояснив, чому не піде на переговори з путіним

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не піде на переговори з російським диктатором володимиром путіним. За його словами, виключені будь-які компроміси щодо територій у межах потенційного миру.

Ба більше, він не сяде за стіл переговорів, тому що путіну немає віри. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю BBC.

"Ми обрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як державу... Справа не в самому компромісі... Чого б нам цього боятися? Кожен день ми маємо мільйони компромісів у житті... Питання в тому, з ким? З путіним? Ні. Тому що немає довіри. Діалог з ним? Ні. Тому що немає довіри", – наголосив він.

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Президент України додав, що будь-який територіальний компроміс дозволить росії "продовжувати повертатися".

Водночас він вказав на те, що окупанти вже почали нападати на декількох напрямках. Українські військові зможуть чинити опір достатню кількість часу, втім, Заходу варто надавати більше військової допомоги.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює настання миру. Зброя – це єдина мова, яку розуміє росія", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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