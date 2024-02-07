Зеленський відреагував на масовану атаку окупантів: Обовʼязково відповімо росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував ранкову атаку російських окупантів по Україні. Він пообіцяв Росії розплату.

Як відомо, ворог завдав комбінованого удару по мирних населених пунктах України 7 лютого. Окупанти випустили 64 повітряні цілі: 20 ударних БпЛА, 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М" та 5 зенітних керованих ракет С-300.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", – написав глава держави у соцмережах.

Зеленський також подякував медикам, рятувальникам та комунальним службам: "Дякую всім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям".

Ракетний удар 7 лютого, останні дані про постраждалих та загиблих

Під удар ворога потрапили 6 регіонів України.

Київ: У Голосіївському та Дніпровському районах четверо загиблих і понад 30 травмованих. Пошкоджені комунікації. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі.

Миколаїв: внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа.

Харківська область: 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина.

Київська область: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих.

Нагадаємо, окупанти вбили двомісячне немовля у Золочеві на Харківщині під час російського удару по готелю.

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