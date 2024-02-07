Зеленский отреагировал на массированную атаку окупантов: Обязательно ответим россии

Президент Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку российских оккупантов по Украине. Он пообещал россии расплату.

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Как известно, враг нанес комбинированный удар по мирным населенным пунктам Украины 7 февраля. Оккупанты выпустили 64 воздушных целей: 20 ударных БпЛА, 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крылатых ракеты Х-22, 3 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 3 баллистических ракет "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России - террористы будут всегда ощущать последствия своих действий", — написал глава государства в соцсетях.

Зеленский также поблагодарил медиков, спасателей и коммунальных служб: "Благодарю всех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям".

Ракетный удар 7 февраля, последние данные о пострадавших и погибших

Под удар врага попали шесть регионов Украины.

Киев: В Голосеевском и Днепровском районах четверо погибших и более 30 травмированных. Повреждены коммуникации. В Голосеевском районе есть разрушение в 18-этажном доме. Также загорелось здание СТО и автомобили.

Николаев: в результате ракетной атаки оккупантов погиб 1 человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть.

Харьковская область: 2 человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасен 1 человек.

Киевская область: в Бучанском и Фастовском районах повреждены не менее 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, без пострадавших.

Напомним, оккупанты убили двухмесячного младенца в Золочеве на Харьковщине во время российского удара по гостинице.

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