Зеленський оцінив можливість нападу 'вагнерівців' з Білорусі

Президент Володимир Зеленський вважає, що перекидання ПВК "Вагнер" у Білорусь не може серйозно загрожувати Україні. За його словами, бойовиків для цього недостатньо.

Про це Зеленський сказав на пресконференції у Києві після переговорів із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, передає Інтерфакс-Україна.

"Я не можу сказати, наскільки вони (вагнерівці) комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", – зазначив він.

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Президент додав, що чимало "вагнерівців" вбили українські військові, тому під час рейду Пригожина на москву їхня кількість була порівняно невеликою.

Зеленський нагадав, що за оцінками українських військових, ситуація на півночі країни "незмінна і контрольована" і повторення вторгнення неможливе.

Нагадаємо, 23 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

Після невдалих спроб доїхати до Москви Пригожин заявив, що зупиняє своїх бойовиків та виводить їх у польові табори, сам же ватажок ЧВК "Вагнер" переїжджає до Білорусі – про це він домовився з Олександром Лукашенком.

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