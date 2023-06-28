Зеленский оценил возможность нападения 'вагнеровцев' из Беларуси

Президент Владимир Зеленский считает, что перекидывание ЧВК "Вагнер" в Беларусь не может серьезно угрожать Украине. По его словам, боевиков для этого недостаточно.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, передает Интерфакс-Украина.

"Я не могу сказать, насколько они (вагнеровцы) будут кому-то угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой", – отметил он.

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Президент добавил, что многие "вагнеровцы" убили украинские военные, поэтому во время рейда Пригожина на москву их количество было сравнительно небольшим.

Зеленский напомнил, что по оценкам украинских военных, ситуация на севере страны "неизменная и контролируемая" и повторение вторжения невозможно.

Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и отправились в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и примут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

После неудачных попыток доехать до Москвы Пригожин заявил, что останавливает своих боевиков и выводит их в полевые лагеря, сам же главарь ЧВК "Вагнер" переезжает в Беларусь – об этом он договорился с Александром Лукашенко.

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