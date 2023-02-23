Зеленський відповів на петицію про виплати військовим 30 тисяч грн

Володимир Зеленський відповів на петицію, що закликає повернути премію у 30 тисяч гривень військовим. Президент доручив розглянути це питання прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Про це йдеться на сайті президента.

Як нагадала авторка петиції Віра Русіна, раніше петиція із вимогою підвищити премії військовим зі 100 тисяч до 150 тисяч, а також з 30 до 50 тисяч гривень набрала необхідну кількість голосів. Підвищення пропонували зробити завдяки скасуванню надбавок нардепам. Тоді Зеленський доручив опрацювати цю пропозицію голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

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Водночас авторка нової петиції заявляє, що уряд натомість ухвалив протилежне рішення, знизивши розмір премій багатьом військовим.

"Не можна залазити в кишені тих, від кого сьогодні залежить, чи вдасться втримати державу. Владі потрібно вже навчитись прораховувати свої дії та рішення на декілька кроків вперед", – наголосила Віра Русіна.

Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути пропозицію повернути премії у 30 тисяч гривень, посилаючись на такий аргумент:

"Звернувши особливу увагу на забезпечення належного соціального захисту військовослужбовців та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях", – відповів Зеленський.

Нагадаємо, з 1 лютого 2023 року почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовим Сил оборони України та співробітникам системи МВС. Виплати залежать від того, де перебуває військовий – у тилу або безпосередньо в зоні проведення активних бойових дій.

Виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, залишаться такими ж – 100 тисяч гривень. Водночас для низки військових збережуть премії у 30 тисяч гривень.

Проте премії не виплачуватимуть військовим, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, що не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ та перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Йдеться про навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

Такі військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби отримуватимуть мінімальне грошове забезпечення – не менше ніж 20 100 гривень. А для ДСНС та поліцейських Нацполіції — щонайменше 17 тисяч гривень.

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