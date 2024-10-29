Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї: домовились активізувати контакти на усіх рівнях

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем домовився про посилення контактів на всіх рівнях та активізацію обміну розвідданими у зв'язку з використанням Росією північнокорейських військових у війні проти України. Зеленський також висловив подяку президенту Південної Кореї за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надану та заплановану фінансову і гуманітарну допомогу.

Про це заявив Зеленський у соцмережах.

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"Обговорили залучення північнокорейських військових до російської агресії в Україні. Висновок очевидний — війна набуває міжнародного характеру та виходить за межі конфлікту між двома державами. Я поділився з колегою актуальною інформацією про прибуття 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони поблизу зони бойових дій, а також можливе збільшення їхньої кількості до 12 тисяч."

Досягнуто домовленості про розширення обміну розвідданими, координацію дій на всіх рівнях, включно з найвищим, щоб розробити стратегію дій та заходи у відповідь на цю ескалацію, а також залучити до співпраці наших спільних партнерів. У межах цієї угоди найближчим часом Україна та Республіка Корея обміняються делегаціями для координації кроків".

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

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