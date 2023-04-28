Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів із тилу на фронт

Президент України Володимир Зеленський вирішив відправити на фронт військових комісарів, які "давно сидять" у центрах комплектацій. Відповідне доручення він дав головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції в Military Media Center. За його словами, воєнкомів у центрах комплектацій замінять військові, що отримали поранення на війні.

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"Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному – переважну більшість воєнкомів, які давно сидять відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", – сказав міністр.

Резніков додав, що наразі перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк опікується центрами комплектування та соціальної підтримки. І давно настав час для реформи воєнкоматів, зокрема потрібно оцифрувати документи, які накопичились.

"Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями, – так Резніков схарактеризував сучасні воєнкоми.

Нагадаємо, днями у Міноборони попередили, що росіяни намагаються дискредитувати роботу українських військкоматів поширюючи брехливу інформацію, що територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи.

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