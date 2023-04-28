русский
Війна в Україні

Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів із тилу на фронт

Билім Олена

Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів із тилу на фронт

Президент України Володимир Зеленський вирішив відправити на фронт військових комісарів, які "давно сидять" у центрах комплектацій. Відповідне доручення він дав головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції в Military Media Center. За його словами, воєнкомів у центрах комплектацій замінять військові, що отримали поранення на війні.

Читайте також: Коли припинять вручати повістки на вулицях

"Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному – переважну більшість воєнкомів, які давно сидять відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", – сказав міністр.

Резніков додав, що наразі перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк опікується центрами комплектування та соціальної підтримки. І давно настав час для реформи воєнкоматів, зокрема потрібно оцифрувати документи, які накопичились.

"Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями, – так Резніков схарактеризував сучасні воєнкоми.

Нагадаємо, днями у Міноборони попередили, що росіяни намагаються дискредитувати роботу українських військкоматів поширюючи брехливу інформацію, що територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

ЗеленськийУкраїнські військовіВійна в Україні