Зеленський провів Ставку щодо ситуації в Бахмуті: що ухвалили

Президент України Володимир Зеленський 14 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час нього були заслухані доповіді щодо ситуації у Бахмуті.

Члени Ставки одноголосно підтримали подальше утримання та захист міста. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмут", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на засіданні Ставки також було проаналізовано забезпечення озброєнням і боєприпасами українських воїнів. Окремо обговорено темпи та обсяги надходження допомоги від партнерів союзників, та їх подальший розподіл.

Варто додати, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою від початку повномасштабного вторгнення. Окупанти не покидають спроб захопити місто.

Згідно з даними DeepStateMap, російським військовим останнім часом вдалося оточити Бахмут з декількох напрямків, але не взяти його у кільце. Українські захисники героїчно тримають оборону.

Додамо, 6 березня на засіданні Ставки президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Дещо згодом Зеленський в одному зі своїх звернень сказав, що втрата Бахмута недопустима, оскільки захоплення міста дозволить окупантам наступати на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, дещо раніше у мережі показали, як українські артилеристи відпрацювали по бліндажах окупантів під Бахмутом.

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