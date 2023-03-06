Зеленський провів ставку із Залужним та ухвалив рішення щодо Бахмуту: карта боїв

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На засіданні розглянули ситуацію в Бахмуті.

Як повідомляє пресслужба глави держави, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

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"Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", – йдеться у повідомленні

В ОП зазначають, що під час засідання Ставки сторони обговорили питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

Раніше військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку. Він зауважив, що російські інтервенти не покидають спроб захопити місто. Він каже, що українські військові завдають по ворогах ударів з артилерії.

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