Зеленський розчулився під час пресконференції на запитанні про дітей та батьків (відео)

Президент України Володимир Зеленський розчулився на пресконференції після запитання про його дітей, дружину і батьків. Він заявив, що на це запитання йому відповідати найскладніше.

"Я дуже люблю свою дружину та дітей, це головні люди для мене. Не часто бачу їх. Батьків я зовсім не бачу. Дружиною пишаюся дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей і держави", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що родина завжди у нього в серці. При цьому Зеленському довелося декілька разів робити паузу, щоб стримати сльози.

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"Головне їх не підвести. Головне, щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вишах. Це дуже важливо для президента воюючої країни, щоб діти були тут, бо держава тут", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський оцінив ймовірність прямого наступу Білорусі. За його словами, вірогідність цієї події зараз низька.

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