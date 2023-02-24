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Суспільство

Зеленський розчулився під час пресконференції на запитанні про дітей та батьків (відео)

Анастасія Крищук

Зеленський розчулився під час пресконференції на запитанні про дітей та батьків (відео)

Президент України Володимир Зеленський розчулився на пресконференції після запитання про його дітей, дружину і батьків. Він заявив, що на це запитання йому відповідати найскладніше.

"Я дуже люблю свою дружину та дітей, це головні люди для мене. Не часто бачу їх. Батьків я зовсім не бачу. Дружиною пишаюся дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей і держави", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що родина завжди у нього в серці. При цьому Зеленському довелося декілька разів робити паузу, щоб стримати сльози.

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"Головне їх не підвести. Головне, щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вишах. Це дуже важливо для президента воюючої країни, щоб діти були тут, бо держава тут", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше  Зеленський оцінив ймовірність прямого наступу Білорусі. За його словами, вірогідність цієї події зараз низька.

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