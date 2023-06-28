Зеленський у День Конституції вручив нагороди рідним загиблих Героїв (фото та відео)

28 червня, у День Конституції України, президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. У парламенті були присутні депутати, члени Кабінету міністрів та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Під час виступу у Раді Зеленський запропонував розпочати загальнонаціональне обговорення нової української доктрини, яка визначить пріоритети майбутньої трансформації держави, повідомляє Офіс президента.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини…, яка має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє", – зазначив він.

Зеленський запропонував до обговорення "основні орієнтири майбутньої української доктрини", це буде "спільне бачення того", якою бути Україні після перемоги.

Після виступу перед присутніми Зеленський вручив почесні посмертні державні нагороди рідним загиблих на війні Героїв.

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський привітав український народ з визначним державним святом. Сьогодні нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років.

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