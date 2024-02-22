Зеленський вніс у Раду законопроєкт щодо демобілізації: головні моменти

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який дозволить звільнити в запас строковиків, що відслужили встановлені терміни під час воєнного стану.

Законопроєкт № 11035 має на меті унормувати звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлені терміни, але через воєнний стан не могли бути демобілізовані.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що законопроєкт може бути розглянутий вже 23 лютого.

Раніше: У НАТО сказали, чи зможе Україна використати F-16 для ударів по території росії

Президент визначив статус законопроєкту як невідкладний. Він перебуває на розгляді парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Проєктом закону пропонується установити, що військовослужбовці строкової служби, термін яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни звільняються з військової служби в запас у терміни, визначені указом глави держави.

Уряду в разі ухвалення законопроєкту буде доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність і забезпечити проведення такої ж процедури міністерствами та іншими центральними органами влади.

Це дозволить звільнити строковиків, які відслужили свій термін, та дати можливість служити новим призовникам.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!