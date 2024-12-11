Зеленський заявив про рекордні втрати російської армії у листопаді і грудні на війні проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія за останні місяці зазнала рекордних втрат у боях проти України.Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація спостерігається на Донеччині, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.

"Російська армія, як у листопаді, так і в грудні, витрачає рекордну кількість своїх бійців у боях і штурмах. Ці місяці стали періодом найбільших втрат для ворога," — підкреслив президент. Про це він написав у telegram після наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

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Зеленський також подякував українським військовим за удари по військових об’єктах Росії та її паливно-енергетичній інфраструктурі, яка використовується для підтримки агресії проти України.

За словами Сирського, українські сили максимально знижують воєнний потенціал Росії, що є "основною метою на даному етапі". Він також доповів про ситуацію в районах Курської операції, де продовжуються активні бойові дії.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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