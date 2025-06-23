Зеленського намагались вбити у Польщі в аеропорту Жешува - голова СБУ Малюк

Правоохоронцям України вдалося запобігти черговому замаху на президента Володимира Зеленського. Цього разу до організації плану був причетний громадянин Польщі — військовий пенсіонер.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, підготовка відбувалась на території Польщі. Чоловіка ще багато років тому завербували російські спецслужби — він був переконаним прихильником радянської ідеології. Згодом РФ активізувала його для виконання конкретного завдання: усунення президента Зеленського під час його перебування в польському аеропорту "Жешув". Серед можливих способів вбивства розглядалися атака з використанням FPV-дрону та снайперський обстріл.

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Втім, план було зірвано завдяки спільним діям Служби безпеки України та польських колег із Агентства внутрішньої безпеки. Малюк відзначив професійність, із якою діяли польські правоохоронці.

Це вже не перша спроба замаху на життя глави держави. Очільник СБУ нагадав, що торік було викрито групу, до якої входили полковники Управління державної охорони. Вони діяли в інтересах російської ФСБ і планували організувати вбивство президента під час його пересування в межах Офісу глави держави. На той момент операцію курував генерал-лейтенант Сергій Бесєда, який згодом був усунений Путіним після провалу плану.

Малюк підкреслив, що для викриття цієї змови знадобилися роки напруженої роботи. Співробітники СБУ провели масштабне агентурне та технічне проникнення у середовище виконавців. Окрім замаху на Зеленського, зловмисники також готували атаки на очільника ГУР Кирила Буданова та самого Малюка.

Нагадаємо, Венс назвав заяву Зеленського про проросійську позицію Трампа "абсурдною".

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