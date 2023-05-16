Зелені свята 2023: коли святкуємо Трійцю, традиції та заборони

Трійця є дуже важливим релігійним святом та відзначається нарівні з Великоднем та Різдвом.У цей день вшановується триєдність Бога-Отця, Сина та Святого Духа.

Коли святкуємо

Трійцю у 2023 році святкуватимемо 4 червня. Католики святкують Зелені свята на тиждень раніше – 28 травня. Святкування Трійці тривають три дні.

Традиції

З самого ранку у храмах проходять богослужіння. В ніч перед святковим днем проводиться вечірня з читанням молитви про дарування Святого Духа та згадками його появи перед апостолами. Крім того, у цей день проходить святкування дня народження Церкви Христової.

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Є традиція на Зелені свята прикрашати будинок травами. В народі їх називають лепехою. До неї додають любисток, полин, чебрець. Образи в цей день оздоблюють м’ятою та березовими гілками.

На Трійцю ходять в гості до друзів та родичів та щедро накривають столи. Печуть коровай – це головна страва цього дня. На Зелені свята прийнято танцювати та співати.

Крім того на Трійцю зазвичай засилали сватів. Наші предки вірили, що якщо заручитись на Зелені свята, а на Покрову одружитись – сімейне життя складеться щасливо.

Перед Трійцею у будинку наводять лад, викидають непотрібні речі. У батьківську суботу напередодні поминають померлих родичів.

Що заборонено робити на Трійцю

Як і у решту великих церковних свят, на Зелені свята не можна:

– займатися домашньою роботою та фізичною працею;

– плести, в'язати, вишивати;

– сваритися;

– лихословити.

– ходити в ліс;

– рубати дерева.

Нагадаємо, ми вже писали про значення Дня вишиванки.

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