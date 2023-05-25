Зелені свята-2023: обряди, традиції та що не можна робити

На 50 день після Великодня християни відзначають Трійцю або Зелені свята. У цього свята є ще одна назва – День Зіслання Святого Духа. Саме з його сходження на апостолів починається історія створення святої вселенської апостольської Церкви: після цієї події апостоли розійшлися по світу, проповідуючи учення Христа.

Святкування триває три дні. Перед цим днем прийнято прибрати дім та прикрасити його свіжими гілками клена, берези, верби, липи, квітами і травами, які приносять удачу та мир.

Традиції та вірування

Субота напередодні Трійці є поминальним днем. Люди ставлять свічки в церквах за своїх померлих родичів та дуже моляться за тих, хто помер передчасно. Вважається, що на Зелені свята нечисть виходить "погуляти". Зокрема, варто берегтися від русалки, тому не можна в цій дні купатися, адже нечисть може затягти на дно.

Дівчата на Трійцю плетуть вінки та опускають їх у річку для ворожіння. Якщо вода сильно гойдає вінок, то життя буде бурхливим, а якщо зник з очей – вийде заміж далеко від дому. На Зелені свята печуть коровай та пригощають ним незаміжніх дівчат. Шматки цього короваю берегли аж до весілля у висушеному стані, а потім додавали до весільного короваю. Таким чином у молоду сім’ю притягувався добробут.

Другий день називається Клечальний понеділок. Священики йшли на поля читати молитви, щоб Бог благословив майбутній урожай.

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У вівторок хлопці обирали наречену, а дівчата "водили тополю" – незаміжню дівчину, прикрашену вінками, стрічками та гілками. Якщо ви побачили це дійство – весь рік буде щасливий. Також, у вівторок святили воду.

Люди вірили, що у середу на полях та лугах можна зустріти русалок. Крім того, на Трійцю варили цілющий чай з освяченої м’яти, меліси, квітів і трав заварюють чай. А дівчата вранці вмивалися росою, щоб зберегти красу. Зозуля у ці дні могла накувати, скільки дівчині ще до заміжжя.

У перший день Зелених свят потрібно допомагати тим, хто цього потребує. Якщо у цей день накрапає дощ, після якого виходить сонце – можна очікувати багатого врожаю. На Трійцю не можна нічого робити, тільки готувати їжу собі та худобі.

Нагадаємо, ми все писали, коли святкуємо Трійцю, традиції та заборони цього дня.

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