Землю може атакувати астероїд 'Бог Хаосу': стала відома дата

Астероїд Апофіс, відомий також як "Бог Хаосу", може зіткнутися із Землею у 2029 році. Хоча ймовірність такого сценарію становить більше одного на мільярд, вчені не виключають можливість катастрофи, поки що триває аналіз. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому виданням Live Science.

Апофіс має близько 340 метрів у поперечнику і за розмірами порівнюється з Ейфелевою вежею. Хоча він не є достатньо масивним, щоб спричинити глобальне знищення планети, його падіння може знищити велике місто та викликати кліматичні наслідки для всієї планети, пише Live Science.

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Астероїд був виявлений у 2004 році і отримав свою назву на честь єгипетського бога темряви Апепа. За прогнозами NASA, у 2029 році Апофіс пролетить повз Землю на відстані менше ніж 32 000 кілометрів, що набагато ближче, ніж відстань до Місяця. Це може створити загрозу для супутників на навколоземній орбіті.

Розрахунок вчених щодо зіткнення астероїда із Землею. Джерело: content.cld.iop.org Розрахунок вчених щодо зіткнення астероїда із Землею. Джерело: content.cld.iop.org

Дослідники також попереджають, що великий астероїд, такий як Апофіс, може змінити траєкторію через зіткнення з меншими космічними об’єктами. Це може відбутися протягом найближчих років і спричинити курс зіткнення з нашою планетою.

Останні дослідження підтверджують, що ймовірність такого сценарію залишається дуже низькою, але дослідники все ж продовжують спостереження, аби виключити всі можливі загрози.

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