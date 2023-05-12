Землю накриє потужна чотириденна буря: коли саме

Магнітні бурі у травні 2023 - коли будуть небезпечні дні у травні та як покращити здоров'я

У другій половині квітня очікується досить потужна магнітна буря. Найгострішим днем буде 24 травня.

Загалом місяць не буде дивувати сильними спалахами на Сонці, які впливатимуть на атмосферу нашої планети. Проте в період з 23 по 26 травня буде метеоудар потужністю 4-5 балів.

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За даними Meteoagent, у травні очікується кілька хвиль магнітних бур різної потужності. У цей час люди здебільшого скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та мігрені, підвищення/зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

Від 12 по 22 травня магнітні бурі будуть потужністю 2 бали, тобто слабкі. Від 23 числа розпочнеться загострення, а небезпечних днів буде аж чотири штуки.

Також 28 травня буде метеоудар потужністю 4 бали, інші дні будуть спокійними.

Магнітні бурі у травні 2023 - названо небезпечні дні у травні

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Перед сном приймайте контрастний душ.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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