Землю накрила магнітна буря і насувається ще дві: яких дат треба остерігатися

Магнітні бурі у квітні 2023 - як покращити здоров'я під час магнітних бур та сплесків на Сонці

У понеділок, 10 квітня, Землю накрила магнітні буря середньої потужності, яка матиме вплив на здоров'я людей. Вона триватиме до 11 квітня.

Окрім впливу на здоров'я, сплески на Сонці спричинюють збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликають полярні сяйва. Про це повідомляє Meteoagent.

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Інтенсивність метеоудару 10-11 квітня становитиме 4 бали. В такі дні варто бути вкрай обережними, стежити за своїм здоров'я, добре харчуватися, пити більше води, більше гуляти на свіжому повітрі та достатньо відпочивати, не перевантажуючи себе.

Після дводенної магнітної бурі розпочнеться спад аж до 16 квітня. Проте вже на Великдень збурення в геомагнітному полі Землі стануть потужнішими – 4 бали. Триватимуть збурення до 17 квітня.

Найпотужніша магнітна буря очікується 20-21 квітня, тому варто знати правила, які допоможуть пережити цей непростий період.

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Як поберегтися під час магнітних бур

Як відомо, магнітні буря – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

У деяких людей в цей період погіршується самопочуття. Зокрема з'являється запаморочення, головний біль, нудота, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, безсоння/сонливість, слабкість. Також часто загострюються хронічні хвороби.

Що робити, аби період магнітних бур не впливав на здоров'я:

Надавайте перевагу більшої кількості води та трав'яних чаїв. Але відмовтеся в цей час від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.

Менше їжте гострої, жирної та смаженої їжі. Водночас краще споживайте сезонні овочі, фрукти та зелень.

Більше гуляйте пішки на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.

Регулярно провітрюйте кімнати вдома.

Менше нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів.

Достатньо спіть та дотримуйтеся режиму підйомів. Перед сном приймайте контрастний душ.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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