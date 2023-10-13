Землю накрила магнітна буря: як врятуватися від впливу

До кінця жовтня очікується кілька магнітних бур. Всі вони обіцяють бути слабкими.

Зокрема, 13 жовтня Землю накрили геомагнітні коливання середньої потужності. Вони триватимуть до 15 жовтня. Наступна магнітна буря очікується 23-26 жовтня, вона обіцяє бути слабкою.

Магнітна буря може призвести до погіршення самопочуття у людей, які мають проблеми з серцем, судинами, нервовою системою, а також у людей з метеозалежністю.

Читайте також: Магнітні бурі у жовтні: названо небезпечні дні на другий місяць осені

У деяких випадках магнітна буря може призвести до погіршення сну, головних болів, запаморочень, підвищеної дратівливості та інших проблем.

Як захиститися від впливу магнітної бурі:

Якщо за прогнозами магнітна буря буде потужною, краще заздалегідь прийняти заходи для захисту свого здоров'я. Будьте обережні з фізичними навантаженнями. Під час магнітної бурі краще уникати інтенсивних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати серце.

Пийте достатньо води. Магнітна буря може призвести до зневоднення, тому важливо пити достатньо води, щоб підтримувати водний баланс в організмі.

Вживайте продукти, багаті на магній. Магній допомагає організму протистояти впливу магнітної бурі. До продуктів, багатих на магній, відносяться горіхи, насіння, сухофрукти, бобові, зелені листові овочі.

Використовуйте заспокійливі засоби. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, можете прийняти заспокійливі засоби, такі як валеріана, меліса, пустирник.

Симптоми впливу магнітної бурі:

Головний біль

Запаморочення

Порушення сну

Підвищена дратівливість

Збільшення частоти серцевих скорочень

Зниження артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, краще звернутися до лікаря.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Пропонуємо дізнатися, як врятуватися від впливу геомагнітних коливань.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!