Бійці ЗСУ збили російську ракету на кордоні Закарпатської та Львівської областей (відео)

Уранці в понеділок, 26 серпня, у Києві, Харкові, Кропивницькому, Одесі, Дніпрі та низці інших міст прогриміли вибухи через ракетну атаку армії країни-агресора РФ. У Луцьку пошкоджено багатоповерхівку.

Зокрема, Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збив крилату ракету на межі Закарпатської та Львівської областей. Вона прямувала на Закарпаття.

Відповідне відео публікував Віктор Микита, очільник Закарпатської ОВА.

Пізніше речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив, що за уточненою інформацією, російську крилату ракету на Закарпатті/Львівщині було збито зенітним ракетним комплексом ППО, а не кулеметником місцевого зенітно-кулеметного батальйону.

Раніше ми розповідали, що вже відомо про щонайменше одного загиблого внаслідок масованої атаки: на Дніпропетровщині загинув 69-річний чоловік.

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