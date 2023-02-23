Дзеркальна дата 23.02.2023 принесе погані новини трьом знакам зодіаку: буде багато випробувань

Дзеркальна дата 23.02.2023, яку називають найбільш енергетично потужним днем року, принесе погані новини трьом уродженцям зодіакального кола. Вони зіткнуться з безліччю перешкод, які не тільки зіпсують настрій, а й ударять по кишені.

За словами астрологів, у зоні ризику Діви, Стрільці та Козероги. Ось що станеться!

Діва

Уродженців цього знаку зодіаку на неприємності чекають з самого ранку – одна несподівана подія зруйнує всі плани. Діви можуть потрапити в ДТП, втратити велику суму грошей, стати жертвами обману або посваритися з родичами. Вони будуть дратівливими та неуважними та можуть зриватися на всіх, хто потрапляє під руки. Але це лише погіршить ситуацію. Цього дня варто відмовитись від будь-яких фінансових угод, інакше є ризик втратити всі гроші.

Стрілець

На Стрільців чекає дуже неспокійний день – їм намагатимуться влаштувати скандал на рівному місці. Уродженцям знаку доведеться витратити багато сил, щоб залагодити ситуацію, але це не зніме напруження. У них все буквально валитиметься з рук. Через це Стрільці можуть припуститися помилки в документах, що призведе до фінансових втрат. Також можливі поломки побутової техніки – уродженцям знаку терміново знадобиться значна сума грошей.

Козеріг

Козероги ризикують зіткнутися з обманом – їх уже давно оточують токсичні люди, які тільки користуються добротою, але уродженці знаку вважали за краще заплющувати очі на це. Але тепер проблема стане очевидною, оскільки спричинить значні фінансові втрати. Козероги будуть дуже засмучені, це стане для них ударом. Однак їм потрібно зробити правильні висновки, не звинувачувати себе та рухатися далі. Справи ще налагодяться.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.