Жовтуватий денім та вшита білизна: стилістка показала модні джинси на 2023 рік (фото)

Актуальні джинси 2023 - стиліст Аліна Михайленко показала тренди в джинсах на 2023 рік

Стилістка Аліна Михайленко показала трендові джинси, які варто одягати у 2023 році. На піку популярності досі оверсайз та жовтуватий колір деніму.

У своєму TikTok-каналі експертка зауважила, що також актуальними є baggy jeans та моделі з низькими посадками. Михайленко показала фото джинсів, про які саме йдеться.

Актуальні джинси 2023 - стиліст Аліна Михайленко показала тренди в джинсах на 2023 рік

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Серед інших стильних моделей наступні:

Джинси карго.

Джинси з асиметричними застібками.

Джинси зі вшитою білизною.

Актуальні джинси 2023 - стиліст Аліна Михайленко показала тренди в джинсах на 2023 рік

Українці у коментарях висловили переконання, що актуальними будуть ті джинси, які підходять по фігурі. Запропоновані моделі смішно дивляться на 90% дівчат.

Користувачі мережі загалом дивуються, хто придумує таку моду. Дехто запевняє, що такі джинси мали у молодості і тепер треба лізти на горище за ними.

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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