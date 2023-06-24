Желтоватый деним и вшитое белье: стилистка показала модные джинсы на 2023 год (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала трендовые джинсы, которые следует одевать в 2023 году. На пике популярности все еще оверсайз и желтоватый цвет денима.

В своем TikTok-канале экспертка отметила, что также актуальны baggy jeans и модели с низкими посадками. Михайленко показала фото джинсов, о которых идет речь.

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Среди других стильных моделей следующие:

Джинсы карго.

Джинсы с асимметричными застежками.

Джинсы с вшитым бельем.

Украинцы в комментариях убеждены, что актуальными будут те джинсы, которые подходят по фигуре. Предлагаемые модели смешно смотрят на 90% девушек.

Пользователи сети удивляются, кто придумывает такую моду. Некоторые уверяют, что такие джинсы были в молодости и теперь нужно лезть на чердак за ними.

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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