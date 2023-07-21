Жінка у Франції стала жертвою падіння метеорита, коли пила каву на ґанку

Жінка з Франції, ймовірно, стала другою в історії людиною, яка постраждала від падаючого космічного каменя після того, як крихітний уламок метеорита нібито відскочив від її даху та вдарив її в груди, залишивши у неї невеликі синці.

Жінка, ім'я якої не називається, проживає в місті Ширмек на північному сході Франції. Вона стверджує, що 6 липня близько 4:00 ранку вона сиділа на ґанку свого будинку й пила ранкову каву, аж раптом почула гучний "бум" з даху, а потім відчула, як щось дзвенить. Раптом щось вдарило їй у груди, повідомляє francebleu.fr.

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Спочатку жінка подумала, що її вдарила літаюча тварина, наприклад птах або кажан, перш ніж вона виявила біля своїх ніг камінь розміром з гальку. Вона віднесла камінь, який важить близько 50 грамів, Тьєррі Ребманну, консультанту з геонаук і колишньому досліднику палеогеолога в Базельському університеті, для дослідження.

Галька була схожа на вулканічну породу, але мала ознаки того, що вона була перегріта в атмосфері. Камінець складався із заліза та кремнію, які часто зустрічаються в метеоритах, сказав Ребманн. "Знайти метеорит рідко, але крім прямого контакту і падіння на вас з неба, це майже унікальний випадок", — додав він. Однак деякі експерти сумніваються, чи камінь насправді є метеоритом.

Вони зазначають, що ймовірність прямого попадання метеорита астрономічно мала. Кілька тисяч метеоритів, ймовірно, потрапляють на Землю щороку, але більшість із них залишаються непоміченими, тому що вони або потрапляють в океан, падають у безлюдних районах, або є надзвичайно малими після спалювання більшої частини своєї маси під час падіння крізь атмосферу.

Оцінки точних шансів бути враженим метеоритом варіюються в широких межах від 1 на 1,6 мільйона до 1 на 840 мільйонів, головним чином через невизначеність щодо того, скільки метеоритів впало на Землю.

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До цього часу було офіційно підтверджено, що лише одна людина постраждала від метеорита. У 1954 році Енн Ходжес, жінка з Сілакауги, штат Алабама, постраждала від метеорита вагою 3,9 кілограма, який пробив її дах і влучив у радіоприймач, а потім відскочив у нижню частину тулуба, коли вона спала. Ходжес була госпіталізована, у неї на боці був гігантський синець, але вона дожила до того, щоб розповісти про це.

Нагадаємо, досліджуючи уламки метеорита, який знайшли у каньйоні Діабло у США, вчені помітили, що він містить невідомі раніше алмази.

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