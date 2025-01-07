Жорстоко принижувала підлеглого: заступницю міністра у справах ветеранів звільнили

Колишній військовий та журналіст Євген Шибалов заявив про звільнення з Міністерства у справах ветеранів через образливе ставлення з боку керівництва. 16 грудня 2024 року Шибалов опублікував допис, в якому повідомив про подання заяви на звільнення.

Він обіймав посаду начальника Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва. У своєму дописі Шибалов пояснив, що його рішення було спричинене приниженнями з боку керівництва, які тривали кілька місяців. "За неповні півроку я дізнався про себе багато нового з мотивуючих промов керівництва. Зокрема, що я "довбойб", "ніхя не роблю", "займаюся якоюсь х**тою", "возомніл себе дохя експертом", "замість роботи тільки піарюся і продаю себе". А ще в мене "мʼякий хй". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Я тримався, скільки міг. Але потім вирішив: чому я повинен це терпіти? І написав заяву на звільнення".

У міністерстві заявили, що категорично засуджують будь-яку поведінку, яка принижує честь і гідність, незалежно від статі, віку чи статусу людини.

"Призначено службову перевірку, щоб з’ясувати факти й обставини, згадані в оприлюдненій інформації. Також до Кабінету Міністрів України направлено документи про звільнення Руслани Величко-Трифонюк із посади заступниці міністра з питань європейської інтеграції", – заявили у міністерстві 6 січня.

7 січня стало відомо, що Руслану Величко-Трифонюк звільнили з посади заступниці міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.

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