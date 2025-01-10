Житло для захисників: які пільги чекають військових у 2025 році

Держава надає певні пільги військовослужбовцям, учасникам бойових дій та ветеранам війни. Зокрема, надаючи можливість отримувати знижки на комунальні послуги та інші вигоди.

Редакція UAportal розповідає про пільги на житло для військових. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), військовослужбовці, які отримали інвалідність під час виконання обов’язків, а також їхні сім'ї, мають право на 50% знижку на комунальні послуги.

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Для отримання цієї пільги необхідно подати заяву до сервісного центру ПФУ, що можна зробити як особисто, так і онлайн. Військові можуть скористатися наступними пільгами:

75% знижка на оплату житлових послуг для 21 квадратного метра на кожного члена сім’ї, що постійно проживає в житловому приміщенні, та додатково 10,5 квадратних метра на всю сім'ю;

75% знижка на оплату комунальних послуг, таких як газ, електроенергія та скраплений газ для побутових потреб;

75% знижка на рідке паливо для домогосподарств, що не мають централізованого опалення.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого зміниться порядок виплат родичам полонених і безвісти зниклих військових.

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