Живуть під прикриттям: журналісти знайшли синів путіна та Кабаєвої

Журналісти Центру "Досьє" оприлюднили нове розслідування, в якому стверджують, що президент РФ Володимир Путін має двох синів від колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Хлопчики, Іван і Володимир, народилися у 2015 та 2019 роках відповідно.

За інформацією розслідувачів, діти ведуть закрите життя під наглядом Федеральної служби охорони та проживають у президентських резиденціях.

За темою: путін з Аліною Кабаєвою живуть у резиденції на Валдаї на кошти з "общака" від продажу горілки

Джерелом інформації став анонімний працівник резиденції Путіна, який підтвердив наявність дітей, хоча й не спілкується з ними напряму. Журналісти вирішили не публікувати фотографії хлопців з етичних міркувань, але зазначили, що діти переміщуються приватними літаками і яхтами, пов’язаними з російським лідером.

Попередні повідомлення про спільних дітей Путіна і Кабаєвої з'являлися й раніше. Зокрема, швейцарські ЗМІ стверджували, що перший син народився у Швейцарії, а другий – у Москві під наглядом лікаря зі Швейцарії. Проте саме розслідування "Досьє" вперше називає імена дітей.

Першу дитину Кабаєва народила Путіну 2015 року Першу дитину Кабаєва народила Путіну 2015 року

Хлопчики, за даними розслідування, навчаються в спеціальних умовах у резиденціях Путіна, зокрема, на Валдаї. Їхні вчителі, яких шукають через агентство English Nanny, працюють у повній ізоляції та не мають права залишати територію. З 2022 року для викладання перевагу надають педагогам з ПАР, яку Кремль вважає "дружньою країною".

Цікаво, що педагоги не спілкуються з Путіним чи Кабаєвою напряму. Контакт із персоналом здійснюється через помічників, а двоюрідна сестра Кабаєвої Оксана Федіна видає себе за матір дітей. Старший син, Іван, грає в хокей, а молодший – бере участь у спортивній гімнастиці, проте публічно вони не з'являються.

Кремль не коментує це розслідування. Путін, хоча і згадував, що має дітей, ніколи публічно не визнавав своїх синів від Кабаєвої. Відомо, що він має двох дорослих дочок від першого шлюбу, але також не підтверджує офіційно їхні імена.

Зазначимо, що 2 вересня 2024 року російський президент заявив, що в його сім'ї "маленькі члени", які вільно розмовляють китайською. "Члени моєї сім'ї, маленькі, теж говорять китайською мовою. Говорять вільно", – заявив він. Журналісти припустили, що він говорив про своїх спільних з Аліною Кабаєвою синів.

2023 року ЗМІ писали, що путін та Кабаєва посварились через її "подруг, які не вміють тримати язика за зубами".

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