Жорін назвав затягування голосування за закон про мобілізацію небезпечним

Верховна рада готується до другого читання урядового законопроєкту про мобілізацію. На думку заступника командира 3 окремої штурмової бригади Максима Жоріна, затягування цього процесу є вкрай небезпечним.

Він заявив, що також небезпечно прибирати з законопроєкту норми про обмеження для ухилянтів. Про це Жорін написав у Telegram.

"І так політизували це питання – то цифри якісь вигадуючи, то ініціативи типу бронювання за гроші. Замість прийняття нагальних рішень вже четвертий місяць у медіа відбувається цирк, а на порядку денному "головним питанням" стає блокування Телеграму", – зазначив заступник командира 3-ї ОШБр.

Читайте також: У яких випадках можуть мобілізувати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи: пояснення адвоката

Жорін вказав, що Україні потрібне оновлення законодавства, з чіткими механізмами реєстру військовозобовʼязаних та відповідальністю. Після цього необхідно міняти систему відбору та підготовки "і багато інших важливих аспектів, а не заяви пусті безкінечно слухати".

"Всі так обурюються відсутністю рішень від Конгресу США, але в нас парламент правки до одного законопроєкту не може розглянути вже більше місяця", – резюмував він.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!