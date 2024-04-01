русский
Війна в Україні

Жорін назвав затягування голосування за закон про мобілізацію небезпечним

Анастасія Крищук

Жорін назвав затягування голосування за закон про мобілізацію небезпечним

Верховна рада готується до другого читання урядового законопроєкту про мобілізацію. На думку заступника командира 3 окремої штурмової бригади Максима Жоріна, затягування цього процесу є вкрай небезпечним.

Він заявив, що також небезпечно прибирати з законопроєкту норми про обмеження для ухилянтів. Про це Жорін написав у Telegram.

"І так політизували це питання – то цифри якісь вигадуючи, то ініціативи типу бронювання за гроші. Замість прийняття нагальних рішень вже четвертий місяць у медіа відбувається цирк, а на порядку денному "головним питанням" стає блокування Телеграму", – зазначив заступник командира 3-ї ОШБр.

Читайте також: У яких випадках можуть мобілізувати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи: пояснення адвоката

Жорін вказав, що Україні потрібне оновлення законодавства, з чіткими механізмами реєстру військовозобовʼязаних та відповідальністю. Після цього необхідно міняти систему відбору та підготовки "і багато інших важливих аспектів, а не заяви пусті безкінечно слухати".

"Всі так обурюються відсутністю рішень від Конгресу США, але в нас парламент правки до одного законопроєкту не може розглянути вже більше місяця", – резюмував він.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в УкраїніМобілізація