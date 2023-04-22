Моторошна знахідка: у піраміді смерті майя виявили 20 обезголовлених тіл

Рештки обезголовлених тіл були знайдені у "піраміді смерті" давніх майя. Вчені кажуть, що людей могли принести у жертву для освячення споруди храму.

Як повідомляє IFLScience, у піраміді майя на півдні Мексики було знайдено останки 20 молодих чоловіків. Їхні рештки знаходилися у двох різних могилах, які, можливо, були викопані з різницею в 1200 років. "Це може свідчити, що жахливий пам’ятник, ймовірно, служив більш темним божествам майя протягом багатьох століть", – йдеться у повідомленні.

Дослідники з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), кажуть: те, як жертви були обезголовлені, є явним доказом того, що споруда була пов’язана зі смертю та богами підземного світу. Вважається, що людей позбавили голів, щоб освятити піраміду та зміцнити її зв’язок із потойбічним світом.

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"Розташована на археологічній ділянці Морал-Реформа на півострові Юкатан, жахлива піраміда, відома під непропорційно сумною назвою "Структура 18", швидше за все, була побудована поетапно, для освячення кожної наступної завершеної секції були потрібні людські жертви. Тому вважається, що дві масові страти пов’язані з ключовими подіями у будівництві храму", – йдеться у повідомленні.

Координатор дослідження Франсіско Аполінар Куевас Рейес зауважив, що у похованнях нарахували вісім осіб, які, мабуть, були обезголовлені, а частини їхніх тіл розчленовані та поміщені окремо, щоб освятити храм.

Знайдені могили містили й тіла молодих дорослих чоловіків, у яких спостерігалися зміни у формі черепів. За словами науковців, ця фізична характеристика була "навмисно досягнута шляхом шинування голови в молодому віці, оскільки це підвищувало статус цих осіб у доколумбовому суспільстві майя".

"Подібним чином у двох осіб пізнього класичного періоду ми спостерігали зміни зубів за допомогою напилювання та інкрустування нефритом передніх зубів, – пояснив координатор дослідження.

Зазначається, що дослідники продовжують розкопки та намагаються зібрати воєдино криваві подробиці того, що відбувалося в піраміді смерті.

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