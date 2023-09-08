Моторошна знахідка у Туреччині: археологи відкопали 3700-річний мозок і залишки шкіри (фото)

У провінції Кютах’я в Туреччині археологи розкопали добре збережені залишки мозку та шкіри двох людей, які датуються бронзовим віком.

Як повідомляє Аrkeonews, розкопки кургану, який охоплює площу 45 гектарів, проводяться відділом археології Університету Біледжик Шейх Едебалі.

Команда з 25 місцевих та іноземних експертів супроводжує дослідження, які проводяться під керівництвом професора Еркана Фідана.

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Знайдені мозок і залишки шкіри належали юнаку віком молодого 15-18 років. Другі рештки шкіри колись належали чоловікові віком 40-45 років. Вони були збережені шляхом карбонізації.

Експерти вважають, що вони належали двом людям, які не змогли втекти з будинків, які горіли 3700 років тому. На думку експертів, знахідка заслуговує на увагу тим, що під час археологічних розкопок у Туреччині вперше були знайдені залишки шкіри, тоді як залишки мозку знаходили лише чотири-п’ять разів.

Раніше вчені знайшли свідчення, що граф Дракула міг страждати на запальне захворювання дихальних шляхів і шкіри та плакати червоними слізьми. А ще вони кажуть, що Влад Цепеш був веганом.

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