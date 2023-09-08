Жуткая находка в Турции: археологи откопали 3700-летний мозг и остатки кожи (фото)

В провинции Кютахья в Турции археологи раскопали хорошо сохранившиеся остатки мозга и кожи двух людей, датируемых бронзовым веком.

Как сообщает Аrkeonews, раскопки кургана, охватывающего площадь 45 гектаров, проводятся отделом археологии Университета Биледжик Шейх Эдебали.

Команда из 25 местных и иностранных экспертов сопровождает исследования, проводимые под руководством профессора Эркана Фидана.

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Найденные мозг и остатки кожи принадлежали юноше в возрасте 15-18 лет. Вторые остатки кожи когда-то принадлежали мужчине 40-45 лет. Они были сохранены путём карбонизации.

Эксперты считают, что они принадлежали двум людям, которые не смогли сбежать из домов, горевших 3700 лет назад. По мнению экспертов, находка заслуживает внимания тем, что во время археологических раскопок в Турции впервые были найдены остатки кожи, в то время как остатки мозга находили всего четыре-пять раз.

Ранее ученые нашли свидетельство, что граф Дракула мог страдать воспалительным заболеванием дыхательных путей и кожи и плакать красными слезами. А еще они говорят, что Влад Цепеш был веганом.

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